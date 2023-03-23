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بعد باخموت.. زيلينسكي يزور خيرسون جنوبي أوكرانيا

منذ 10 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، لقطات من زيارة قام بها لمنطقة خيرسون بجنوب البلاد، حيث تعهد “باستعادة كل شيء” بعد الغزو الروسي.

ودفع هجوم مضاد أوكراني أواخر العام الماضي القوات الروسية للانسحاب من خيرسون بعد أشهر من الاحتلال.

وبعد أكثر من ستة أشهر من القتال الطاحن والضاري في مدينة باخموت، يزال مصير المدينة غير محسوم ، حيث تواصل القوات الروسية في باخموت تضيق الخناق على المدينة المحاصرة وفي الجانب المقابل تتعهد أوكرانيا بالدفاع عنها.

عاد وضع مدينة باخموت، التي تشكل محور القتال المستعر في الجبهة الشرقية بأوكرانيا، إلى الغموض، مع تأكيد الجانب الروسي أنها تحت الحصار، في مقابل محاولة كييف إظهار فشل ذلك الحصار عبر زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، المفاجئة لها.

ووصف أكاديمي أوكراني أن الزيارة بأنها “دليل قاطع على فشل حصار المدينة”، بينما يراها خبير عسكري روسي مجرد “زيارة إعلامية فقط، وجرت على أطراف باخموت وليس داخلها”.

    المصدر :
  • رويترز

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