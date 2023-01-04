بعد بريطانيا.. أصواتٌ ألمانيّة ترتفع لتصنيف الحرس الثوري "إرهابيًا"

تتزايد في البرلمان الألماني المطالبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. كما قدمت مجموعة نشطاء سياسيين في ألمانيا طلبات للبرلمان باتخاذ إجراء مماثل ضد الحرس الثوري.

تأتي المطالبات الألمانية بعد تقارير بريطانية أشارت إلى العزم على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

فقد أكدت المصادر أن الإعلان سيتم في غضون أسابيع، بدعم من وزير الأمن البريطاني ووزيرة الداخلية.

كما كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف الميليشيا إرهابية قريبًا، وذلك وفقًا لصحيفة “تيليغراف”.

التقرير تابع أيضًا أن هذه الخطوة التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

في حين يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان اعتقل مؤخرًا، 7 أشخاص على صلة ببريطانيا، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت قد اعتُقلت لارتدائها “ملابس غير لائقة”، وفقًا لما زعمت السلطات الإيرانية آنذاك.

بينما حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران، على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلًا إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.