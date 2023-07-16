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بعد "بريكست".. بريطانيا تنضمّ إلى اتفاقية تجاريّة عبر المحيط الهادي

منذ 50 دقيقة
بريطانيا

بريطانيا

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وقعت بريطانيا اليوم الأحد، رسميًا على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادي، لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان.

وجاء التوقيع في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي يعقد في نيوزيلندا.

وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها كيفية المضي قدمًا في الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها.

وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك، في مراسم التوقيع، إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.

وأضافت: “هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة”.

ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية.

وستصبح بريطانيا العضو الثاني عشر في الاتفاقية التي تخفض الحواجز التجارية إذ إنّ بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات في المحيط الهادي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2020.

وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروجواي بطلبات للانضمام إلى الاتفاقية.

    المصدر :
  • رويترز

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