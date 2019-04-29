بعد بغداد.. تشاووش أوغلو في أربيل بزيارة رسمية

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مساء الأحد، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مطار أربيل الدولي.

وكان وزير الخارجية التركي، قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، في زيارة رسمية على رأس وفد تركي رفيع، وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في مطار بغداد الدولي.

وأجرى تشاووش أوغلو لقاءات مع رئيس مجلس النواب ومع رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث تم بحث ملفات مهمة بين الجانبين التركي والعراقي، مع دعوات الى حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.