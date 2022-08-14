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بعد بيلوسي.. وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 3:18 مساءً
الكونغرس

الكونغرس

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قالت السفارة الأمريكية الموجودة بحكم الأمر الواقع في تايوان في بيان، الأحد، إن وفدا من الكونغرس الأمريكي سيزور تايوان يومي 14و15 أغسطس آب للاجتماع مع كبار زعماء تايوان.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

أضافت السفارة أن المسؤولين سيناقشون قضايا من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية.

زيارة بيلوسي

يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لهذه المنطقة التي تطالب بها الصين استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين.

وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي، أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

من جانبها، أكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة، التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني.

ورداً على هذه الزيارة، تجري بكين مناورات عسكرية كبيرة، اعتباراً من ظهر الخميس في عدد من المناطق حول تايوان عند طرق التجارة المزدحمة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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