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بعد بيانات الوظائف القوية.. صعود مؤشرات وول ستريت

منذ 10 ثواني
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق اليوم الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف عززت الرأي في قوة الاقتصاد لكنها زادت أيضا من فرص إرجاء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وتقدمت جميع القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع قيادة أسهم شركات خدمات الاتصالات وأسهم الصناعة والتكنولوجيا للمكاسب.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس آذار عما كان متوقعا مع زيادة الأجور بشكل مطرد، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة.

ووفقا للبيانات الأولية، ربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما يصل إلى 57.87 نقطة أو 1.12 بالمئة مسجلا 5204.30 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 194.54 نقطة أو 1.21 بالمئة ليسجل 16248.52 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 306.18 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 38903.16 نقطة.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضا أسبوعيًا بعد بيانات اقتصادية متباينة خلال الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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