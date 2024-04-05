بعد بيانات الوظائف غير الزراعية.. وول ستريت تفتتح على ارتفاع

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة 5 نيسان /أبريل الجاري، بعد أن أشارت بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية لشهر مارس آذار، والتي جاءت أقوى من المتوقع، إلى متانة سوق العمل حتى وإن كانت تعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 68.0 نقطة أو 0.18 بالمئة عند الفتح إلى 38664.98 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.7 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 5158.95 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 46.3 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 16095.398 نقطة عند الفتح.