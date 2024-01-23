بعد تأخير دام 20 شهرًا.. البرلمان التركي يُوافق على انضمام السويد إلى "الناتو"

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد مناقشات استمرت أكثر من أربع ساعات، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي، بعد تأخير لمدة 20 شهرًا.

وبعد تصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، إنّ السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف كريسترشون على منصة إكس: “نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي”.

وتابع قائلًا إنّ “تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي”.