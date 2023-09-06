بعد تبادل إطلاق نار.. إغلاق معبر رئيسي على الحدود الأفغانية الباكستانية

قالت مصادر أمنية باكستانية إن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أغلق (الأربعاء6-9-2023) إثر تبادل قوات الأمن من البلدين لإطلاق النار.

وأبلغ سكان في المنطقة عن سماع دوي أعيرة نارية عند معبر طورخم وقالوا إن أشخاصا كانوا عند المعبر المزدحم فروا بمجرد بدء إطلاق النار.

وقال مسؤولون أمنيون من المنطقة طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات طالبان وقوات باكستانية ولم ترد تقارير بعد عن الضحايا.

ولم يرد متحدث باسم الإدارة المحلية في إقليم ننكرهار شرق أفغانستان حيث يقع المعبر ولا متحدثة باسم مكتب الخارجية الباكستاني على طلبات للحصول على تعليق.

والنزاعات المتعلقة بالحدود بين البلدين التي تمتد 2600 كيلومتر ملف حساس منذ عقود.

ومعبر طورخم هو نقطة العبور الأساسية للمسافرين والسلع بين باكستان وأفغانستان وهي دولة حبيسة لا تطل على أي مسطحات مائية.

وتم إغلاق المعبر عدة مرات في السنوات القليلة الماضية من بينها إغلاق في فبراير شباط تسبب في توقف آلاف الشاحنات المحملة بالسلع على جانبي الحدود لمدة أيام.