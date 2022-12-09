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بعد تبادل السجناء مع أميركا.. امتنانٌ روسيّ لدور الإمارات والسعودية

منذ 34 دقيقة
روسيا تُثمن دور الإمارات والسعودية

روسيا تُثمن دور الإمارات والسعودية

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن امتنانه وتقديره للدور الإماراتي والسعودي في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الثقة العالية بين البلدين.

بوغدانوف قال: “نحن نقدر ونثمن جهود الإمارات والسعودية بشكل كبير، وهذا يشير إلى درجة الثقة بين بلادنا. وأصدقاؤنا من الإمارات والسعودية يساعدون في مثل هذه العمليات الإنسانية الصعبة إلى حد ما”.

كان فيكتور بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم الإرهاب ماديًا.

فيما شهد يوم الخميس، الإفراج عنه من سجن أميركي بعد ما يقرب من 15 عامًا في مقابل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينير، التي كانت معتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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