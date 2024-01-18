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بعد تبادل للقصف.. الصين تعرض التوسط بين باكستان وإيران

منذ ساعتين
باكستان وإيران

باكستان وإيران

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أعربت الصين، اليوم الخميس، عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة 7 أشخاص.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري: “يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر”.

وأضافت: “نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك”.

واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام المحلي.

وقالت وكالة “تسنيم” الإخبارية “بعد الهجوم الباكستاني صباحا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير”.

 

    المصدر :
  • وكالات

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