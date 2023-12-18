بعد تبنّيها من قبل الحوثي.. بريطانيا تكشف تفاصيل هجمات البحر الأحمر

بعدما أكد الحوثيون في اليمن الإثنين، استهداف سفينتين مرتبطتين بإسرائيل بعملية عسكرية نوعية باستخدام “طائرتين بحريتين”، علّقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على الأمر.

فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن وقوع انفجار في إحدى السفن وذلك على بعد 24 ميلاً بحريًا شمالي غرب ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس” إن الانفجار، بحسب التقرير الذي تلقته، وقع على الجانب الأيسر للسفينة وذلك في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش مضيفة أن السفينة والطاقم بخير.

كما ذكرت الهيئة أنها تلقت بلاغًا عن محاولة هجوم على سفينة أخرى على بعد 63 ميلًا بحريًا شمالي غرب جيبوتي بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش.

ونقلت عن قائد السفينة أن خمسة زوارق صغيرة تحمل مسلحين اقتربت من السفينة، مضيفة أن القوة البحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر هي من أحبط الهجوم على الأرجح.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، نقلت الهيئة عن قائد سفينة أخرى على بعد 84 ميلا بحريا إلى الشرق من جيبوتي، إبلاغه عن تحليق طائرتين مسيرتين عدة مرات بالقرب من السفينة قبل اختفائهما.

كما نصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

يشار إلى أن الحوثيين كانوا أعلنوا أن السفينتين هما ناقلة النفط “سوان أتلانتك” وناقلة الحاويات “إم.إس.ٍسي.كلارا”.

وأعلنت جماعة الحوثي مرات عدة استهداف سفن متجهة لإسرائيل أو مرتبطة بها، قائلة إن ذلك يأتي ردًا على الحرب على قطاع غزة.

ومع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها جماعة الحوثي، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة.