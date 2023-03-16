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بعد تحذيره من زلزال مدمّر.. دولة عربيّة تردّ على توقّعات الباحث الهولندي

منذ 48 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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ردّ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي، الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي: “تنبؤات العالم الهولندي فرانك بشأن حدوث زلزال مدمر خلال الأيام القادمة ما هي إلا تنجيم وبعيدة كل البُعد عن العلم”.

وأضاف الهادي: “من المستحيل التنبؤ بموعد أي زلزال، ومكانه وقوته، وهذا الأمر لا يمكن بسبب سلوك وعمق الأرض”.

وتابع: “قد تنبأ العالم الهولندي سابقًا بوقوع زلزال، لم يحدث ذلك، مؤكدًا أن لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم، ولا يوجد علاقة بين حركة الكواكب والزلازل”.

وكان العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، قد هاجم منتقديه وبخاصة العلماء الذين يقلّلون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرًا من زلزال جديد مدمر.

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