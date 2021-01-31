بعد تحذير "الغارديان".. الصين توضح حقيقة انتشار فيروس "نيباه" الفتاك

خرجت الصين عن صمت دام ساعات بعد تداول خبر انتشار فيروس جديد يحمل اسم “نيباه” في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكا من فيروس كورونا.

وقالت السفارة الصينية في القاهرة، في بيان الأحد، إن “ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأنه موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدا”.

وأكدت السفارة الصينية أنه رغم تداول الأخبار المتعلقة بانتشار الفيروس في بلادها فإنه لا توجد أدلة تؤكد صحة ذلك.

تعليق السفارة جاء بعد تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، تكشف فيه تفشي فيروس “نيباه” الذي تتسبب فيه خفافيش الفاكهة بالصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وحذرت من أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المدير التنفيذي لمؤسسة طبية أوروبية، قوله: “فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.