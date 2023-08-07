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بعد تحذير من هبوب عاصفة شديدة.. إغلاق مقار الحكومة الأمريكية

منذ 11 ثانية
واشنطن

واشنطن

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قررت الإدارة الأمريكية إغلاق المقار الحكومية في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين بسبب مخاطر هبوب عاصفة شديدة وتوقع وصول إعصار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن منطقة العاصمة تترقب حتى التاسعة مساء وصول إعصار مصحوب برياح عاتية مدمرة.

وستغلق أيضا المقار والمسابح والخدمات البلدية الأخرى أبوابها في منطقة واشنطن مبكرا.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة إن على الموظفين الاتحاديين مغادرة مكاتبهم في موعد أقصاه الثالثة مساء.

يغطي التحذير من الإعصار ماريلاند وواشنطن ومعظم ولاية بنسلفانيا وفرجينيا.

وقال موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إن أكثر من 1100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، منها 75 في مطار واشنطن ريجان الوطني، أو 17 بالمئة من الرحلات. وتأجلت 4100 رحلة جوية أمريكية أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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