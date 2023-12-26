الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تحرك في البرلمان التركي.. السويد تقترب من الانضمام لحلف الأطلسي

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2023 6:41 مساءً
حلف شمال الأطلسي

حلف شمال الأطلسي

A A A
طباعة المقال

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي اليوم الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.

والخطوة التالية هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره. ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا، ليختتم بذلك عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة وكانت بمثابة اختبار لعلاقاتها مع الغرب.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما صدقت أنقرة على طلب فنلندا، فقد أثارت اعتراضات على طلب السويد حول ما قالت إنه حماية ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، وهي الخطوة الأولى نحو تصديق البرلمان، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر
الجيش المصري في سيناء
انفجار قبالة سواحل جنوب سيناء.. وأنباء عن إسقاط مسيرة
الاحتلال الإسرائيلي نشر صور معتقلين بغزة بينهم أطفال بعد تجريدهم من ملابسهم
غزة تحت النار
حماس: تصوير معتقلين من غزة عراة "جريمة حرب"

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
لماذا ستمتنع إيران عن الإنتقام لجنرالها الكبير في سوريا؟
راضي الموسوي وقاسم سليماني
صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل تغتال رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في سوريا