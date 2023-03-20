بعد تداولات متقلبة.. الاسهم الاوروبية تغلق على ارتفاع

محت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة الحادة وارتفعت عند الإغلاق الاثنين مع صعود أسهم البنوك من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر نتيجة لصفقة استحواذ يو.بي.إس على كريدي سويس.

وارتفع المؤشر ستكوس 600 عند الإغلاق واحدا بالمئة بعد انخفاضه اثنين بالمئة تقريبا في وقت سابق اليوم.

وزادت أسهم البنوك 1.3 بالمئة بعد استحواذ يو.بي.إس جروب المدعوم من الحكومة السويسرية على بنك كريدي سويس فيما بدا أنه إجراء وضع نهاية لأحد مصادر القلق في القطاع المصرفي العالمي.

وصعدت أسهم يو.بي.إس 1.3 بالمئة بعد هبوطها الحاد 16 بالمئة في عمليات تداول متقلبة خلال الجلسة.

ولا يزال المستثمرون قلقين من أنباء أفادت بأن سندات من كريدي سويس لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول تبلغ قيمتها الاسمية 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر، وهو ما أثار غضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونون تحت حماية أفضل مقارنة بالمساهمين.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين بين القطاعات اليوم بمكاسب 2.8 بالمئة متتبعة ارتفاع أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار وعلامات تحسن الطلب من الصين، وهي مستهلك رئيسي.

في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اضطراب الأسواق المالية لن يقف في طريق معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم إذ أن لدى المركزي أدوات منفصلة لمحاربة كلتا القضيتين.

وتتجه أنظار العالم إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأربعاء، وتنقسم التوقعات إلى حد كبير بين ما إن كان المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أم سيتركها دون تغيير.