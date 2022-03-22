بعد تراجع الجنيه.. ماذا عن أسعار الذهب في مصر؟

بعد موجة ارتفاع في مصر استمرت حتى صباح اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 60 جنيها، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1015 جنيها لينزل الذهب دون أعلى مستويات له في التاريخ والتي وصل إليها صباح الثلاثاء، مع هدوء وتيرة الصعود بسبب تراجع الدولار.

وكانت أسعار الذهب في السوق المصرية قد قفزت منذ الأمس، ليرتفع الغرام بقيمة 130 جنيها على مدار يومين مقارنة بنهاية تعاملات الأحد، وذلك بالتزامن مع القفزات التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية ومحلات الصرافة.

ويوم الاثنين، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية. وحدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة.

وأرجع رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، في تصريحات لسكاي نيوز عربية الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب في مصر إلى سببين رئيسيين، أولهما القفزة الحالية بسعر صرف الدولار في البنوك إلى 18.27% وهو نسبة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 18% بعد أن كانت تمثل 11% فقط.

لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته الأسعار اليوم يرجع في جزء منه إلى تراجع سعر الأوقية في الاسواق العالمية بنحو 1%.

أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.50 للدولار صباح اليوم الثلاثاء من 18.27، بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنسبة 14%.

وخفضت مصر أمس الاثنين قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت شبه مستقرة عنده معظم الوقت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 في المئة منذ صباح أمس.

وأكد إيهاب وصفي أن ما يشهده سوق الذهب في مصر اليوم، هو تكرار لما حدث في العام 2015، حينما تم تعويم الجنيه وقفز الدولار آنذاك لنحو 22 جنيها في السوق الموازية، مضيفا أن قرار البنك المركزي كان مفاجأة للسوق خاصة وأن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي كان مقررا لها يوم الخميس المقبل.

وعن السلوك المرتقب لسوق الذهب محليا، أكد وصفي أن التوقعات “غير مجدية” في ظل الأحداث المحلية والعالمية المتسارعة، لكنه قال: “من وجهة نظر المستثمر فإن الدولار زاد في البنوك بنحو 1% والذهب ارتفع عالميا بنحو 21% منذ بداية العام، ومحليا فقد قفز الذهب بنحو 33% في شهرين والـ3 أسابيع الأخيرة، وبالتالي فإن كفة قرار الاستثمار تميل باتجاه الذهب”.

أسعار الذهب محليا وعالميا

هبط سعر الذهب عيار 24، ليبلغ 1160 جنيها، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة. وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 870 جنيها للغرام.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1٪ يوم الثلاثاء بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار العام للحد من التضخم المتصاعد، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1٪ عند 1913.96 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1416 بتوقيت غرينتش).

وقال إيهاب وصفي إن نطاق الحركة بالنسبة لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال الأيام الماضية كان محدودا في نطاق 20 دولار للأوقية، وإن ذلك يعكس تأقلم الأسواق مع الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن توجهات سوق الذهب في مصر رغم تأثرها بما يحدث عالميا إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القادمة هو ما سيؤثر بشكل أكبر على أسعار الذهب محليا.

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث سجلت 32 طنا، كما ارتفع حجم الإنفاق على المجوهرات بنحو 60% ليتجاوز 19 مليار جنيه، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.