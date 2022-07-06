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بعد تراجع شديد النفط يعاود الصعود

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2022 11:26 صباحًا
قفزات سريعة في أسعار النفط

قفزات سريعة في أسعار النفط

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صعدت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة الأربعاء قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها مع إقبال المستثمرين على السوق، بعد تراجع شديد في الجلسة السابقة إذ عادت مخاوف مرتبطة بالإمدادات مع استمرار القلق من ركود عالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 105.85 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما هوت 9.5 بالمئة الثلاثاء وهو أكبر انخفاض يومي منذ آذار، وسجلت الأسعار في أحدث تداول لها ارتفاعا بلغ 1.63 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 104.40 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل مسجلا زيادة بلغت 2.64 بالمئة أو 2.7 بالمئة، بعدما أغلق دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية نيسان، وتراجع العقد لفترة موجزة مع ارتفاع الدولار لكنه استأنف الصعود وسجل في أحدث تداول زيادة 1.20 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 100.70 دولار للبرميل.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في عدة أعوام مقابل عملات رئيسية أخرى.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب.

    المصدر :
  • رويترز

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