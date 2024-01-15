بعد تسلا وفولفو.. مصنع سوزوكي يوقف الإنتاج لأسبوع

أعلنت شركة سوزوكي موتورز اليوم الاثنين، أن مصنع إنتاج سوزوكي في المجر سيوقف تصنيع طرازي فيتارا وإس. كروس هذا الأسبوع.

ويأتي وقف الإنتاج في الفترة من 15 إلى 21 يناير كانون الثاني بعد أن أعلنت شركات صناعة السيارات تسلا وفولفو المملوكة لجيلي عن تعليق الإنتاج في أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر تؤثر على المصنعين في المنطقة.

وقالت سوزوكي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز إن التوقف يرجع إلى تأخر شحن المحركات يابانية الصنع.

ويخطط المصنع، الواقع في مدينة إسترجوم شمال المجر، لاستئناف التصنيع اعتبارا من 22 يناير كانون الثاني.