بعد تسلّمها قنابل عنقوديّة.. أوكرانيا تتعهّد باستخدامها "وفق الإطار القانوني"

تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة قنابل عنقوديّة، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة، لكنها تعهدت باستخدامها فقط لتفريق تجمعات جنود “العدو”.

وأكد المتحدث باسم منطقة تافريا العسكرية في جنوب أوكرانيا فاليري شيرشين أمس الخميس، تصريحات لقائده بأنّ الذخائر وصلت بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسالها في إطار حزمة مساعدات أمنية قيمتها 800 مليون دولار.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وصول الذخائر.

واستنكرت موسكو هذه الخطوة. وحذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن نشر الذخائر العنقودية له ما يبرره في ضوء زرع روسيا لألغام في مساحات شاسعة من الأراضي التي استولت عليها.

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا بعد أكثر من 500 يوم من اندلاع الحرب. وركزت على استرداد مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي واستعادة المناطق المحيطة بمدينة باخموت شرق البلاد، التي استولت عليها القوات الروسية في مايو/ أيار بعد قتال استمر لأشهر.

وصرح شيرشين لإذاعة ليبرتي التي تمولها الولايات المتحدة بأن “هذا سيزيد من إحباط قوات الاحتلال الروسية ويغير الأمور بشكل جذري لصالح القوات الأوكرانية”.

وأضاف أنّ الذخائر ستُستخدم بدقة داخل الإطار القانوني “لتحرير أراضينا”.

وتابع: “لن تُستخدم على الأراضي الروسية… ولن تُستخدم إلا في المناطق التي تتركز فيها القوات العسكرية الروسية لاختراق دفاعات العدو”.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل أشخاصًا بشكل عشوائي على مساحة واسعة. وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرًا لعقود بعد انتهاء الصراع.

وتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع الذي بدأ مع الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن كلا من موسكو وكييف تستخدمان الذخائر العنقودية. ولم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاجها وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعارضت إسبانيا وكندا قرار إرسال الذخائر إلى أوكرانيا. وقالت بريطانيا إنها جزء من اتفاقية لا تشجع على استخدام الأسلحة. كما عبر بعض المشرعين الديمقراطيين الأميركيين عن مخاوفهم.