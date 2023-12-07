الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تسلّمه من الإمارات.. الدنمارك تحتجز متّهمًا بـ "مخططات الاحتيال"

منذ 19 ثانية
علم الدنمارك

علم الدنمارك

A A A
طباعة المقال

أفادت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي.آر)، بأن محكمة دنماركية قضت اليوم الخميس، بأن سانجاي شاه، تاجر صناديق التحوط البريطاني، سيبقى رهن الاحتجاز في الدنمارك لأربعة أسابيع على الأقل، بعد تسلمه أمس الأربعاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يُحاكم شاه في الدنمارك العام المقبل، بتهم تتعلق بما يسمى “مخططات الاحتيال” التي تقول الدنمارك إنها خسرت بسببها أكثر من 12.7 مليار كرونة (1.84 مليار دولار) إجمالًا.

وألقت شرطة دبي العام الماضي القبض على شاه، المشتبه به الرئيسي في القضية والذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب السلطات الدنماركية تسليمه.

ووجهت الدنمارك اتهامات لتسعة مواطنين بريطانيين وأميركيين بشأن هذه المخططات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك المركزي التركي
"مليار دولار" انخفاض في صافي احتياطيات النقد الأجنبي للمركزي التركي
من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
غزة تحت النار
أوّلها "غلاف غزة".. جيش الاحتلال يُسلّح فرقًا مدنيّة لمواجهة "حماس"
غزة
الخارجية الفلسطينية: مبادرة غوتيريش ضرورية لإنهاء الحرب

الأكثر قراءة

جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟