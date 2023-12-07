بعد تسلّمه من الإمارات.. الدنمارك تحتجز متّهمًا بـ "مخططات الاحتيال"

أفادت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي.آر)، بأن محكمة دنماركية قضت اليوم الخميس، بأن سانجاي شاه، تاجر صناديق التحوط البريطاني، سيبقى رهن الاحتجاز في الدنمارك لأربعة أسابيع على الأقل، بعد تسلمه أمس الأربعاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يُحاكم شاه في الدنمارك العام المقبل، بتهم تتعلق بما يسمى “مخططات الاحتيال” التي تقول الدنمارك إنها خسرت بسببها أكثر من 12.7 مليار كرونة (1.84 مليار دولار) إجمالًا.

وألقت شرطة دبي العام الماضي القبض على شاه، المشتبه به الرئيسي في القضية والذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب السلطات الدنماركية تسليمه.

ووجهت الدنمارك اتهامات لتسعة مواطنين بريطانيين وأميركيين بشأن هذه المخططات.