بعد تصادم ناقلتين.. قناة السويس تتوقّع استئناف الملاحة خلال ساعات

أشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الأربعاء، إلى أنّه من المتوقع عودة حركة الملاحة بالقناة في الاتجاهين خلال ساعات، وذلك بعد تصادم ناقلتين.

وأضاف ربيع أنّ “احتكاكًا بسيطًا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دبليو ليسميس وناقلة البترول التي تليها بوري خلال التوقف المفاجئ للناقلة بي.دبليو ليسميس بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها إلى عطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة بوري نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة”.

وتابع قائلًا إن الهيئة أرسلت قاطرات لسحب الناقلتين.

وأوضح ربيع أنّه جرى قطر بي.دبليو ليسميس التي ترفع علم سنغافورة بنجاح خارج المجرى الملاحي، في حين أفاد موقع مارين ترافيك لتتبع السفن برؤية بوري التي ترفع علم جزر كايمان وهي تقترب من الطرف الجنوبي للقناة بحلول الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال ربيع إنّ “من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة بوري إلى خارج المجرى الملاحي”.

وقالت شركة بي.دبليو لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي الشركة المشغلة للناقلة بي.دبليو ليسميس، إن السفينة جنحت في أثناء عبورها قناة السويس باتجاه الجنوب في حوالي الساعة 2135 بالتوقيت المحلي (1835 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء، وذلك بحسب بيان لبي.دبليو جروب.

وأضاف البيان أن الاصطدام الذي حدث على سرعة منخفضة لم يؤثر على القدرات التشغيلية للسفينة وأنها “لا تزال سليمة من الناحية الهيكلية”.

وجرى تعويم بي.دبليو ليسميس في الساعة 0330 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء وستخضع لمزيد من عمليات الفحص.

وأشار ربيع إلى أن “المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود تلفيات بالغة تذكر أو وقوع حوادث تلوث بمحيط الناقلتين”، لكن بوري أصيبت بعطل في التوجيه يتطلب الإصلاح.

ولم ترد شركة تي.إم.إس تانكرز، التي تدير الناقلة بوري، حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن بالقناة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.