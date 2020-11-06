بعد تصاعد دعاوى ترامب… ما هي قواعد إحصاء الأصوات في الولايات الحاسمة؟

لا تزال عملية الفرز قائمة في الولايات الكبرى وتوقع البعض أن تأخذ مزيداً من الوقت إثر كثرة الناخبين لهذه الانتخابات.

ومع تصاعد دعوات حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن ورفع دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغن وبنسلفانيا، ومطالب قضائية في جورجيا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا وتأمينها كي لا تُحصى، باتت هناك تساؤلات عدة بشأن قواعد إحصاء الأصوات في الولايات الحاسمة.

ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 صوتا من بين الأصوات الـ538 للمجمع الانتخابي، حتى يحقق الفوز في الانتخابات.

وخسرت حملة ترامب، الخميس، حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغن اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.

وفيما يلي ملخص لقوانين إعادة الإحصاء في بعض الولايات الحاسمة:

– أريزونا

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تُجرى عملية إعادة الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية.

الموعد النهائي: لا يوجد موعد نهائي محدد لاستكمال إعادة الإحصاء.

– جورجيا

إعادة الإحصاء التلقائي: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج.

– ميشيغن

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تلزم إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت.

الموعد النهائي: يجب تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.

– نيفادا

إعادة الإحصاء التلقائي: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح المهزوم أن يطلب إعادة الإحصاء، بغض النظر عن هامش الفوز.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون ثلاثة أيام عمل من الإحصاء الرسمي للأصوات.

– كارولاينا الشمالية

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم

قانون إعادة الإحصاء: يمكن إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات بالولاية، فإن الموعد النهائي لطلب إعادة الإحصاء هو الساعة 12 ظهر ثاني يوم عمل بعد إحصاء الأصوات رسميا. أما بالنسبة للمقار، التي يديرها مجلس انتخابات بالمقاطعة، فالموعد النهائي هو الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي.

– بنسلفانيا

إعادة الإحصاء التلقائي: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية، وهناك طريقتان أخريان لطلب إعادة الإحصاء تشمل طلب توقيع ما لا يقل عن 3 ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء.

الموعد النهائي: بحلول الخامسة من مساء الخميس الثاني بعد الانتخابات، بالنسبة لإعادة الإحصاء التلقائي. إذا ما طٌلبت إعادة الإحصاء، فإن الموعد النهائي هو 5 أيام بعد الانتخابات.

– ويسكونسن

إعادة الإحصاء التلقائي: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يجب تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.