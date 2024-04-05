بعد تصدع سد وفيضانات.. إجلاء السكان في الأورال الروسية

أعلنت خدمات الطوارئ المحلية اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري أن عمليات إجلاء السكان تجري على قدم وساق بعد تصدع سد في مدينة أورسك بمنطقة جبال الأورال الروسية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن نحو أربعة آلاف منزل يسكنها عشرة آلاف من سكان إحدى ضواحي أورسك التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 23 ألفا قد تغمرها المياه نتيجة تصدع السد.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية في بيان إنها تعمل على إجلاء السكان ودعم السد في أورسك التي تقع على بعد نحو 1800 كيلومتر شرقي موسكو وهي على مقربة من الحدود مع قازاخستان.

وقالت وسائل إعلام روسية إن السلطات المحلية أقامت ست نقاط لإجلاء السكان.

وتظهر اللقطات التي لم يتم التحقق منها والتي جرى تداولها على تطبيق تيليجرام المياه وهي تتدفق فيما يبدو عبر فجوة في سد ترابي منخفض.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة أورينبورج، وقالت وزارة الطوارئ إن موظفيها ساعدوا 3500 شخص تضرروا من الفيضانات في أنحاء من البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وأصابت الفيضانات المنطقة التي تضم أورسك ومقاطعات أخرى في الأورال بالإضافة إلى أجزاء من قازاخستان.