السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا

منذ ساعة واحدة
تركيا

تركيا

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أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا، على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية”.

في رسالة عبر منصة إكس، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل السبت بـ”وقف هذا الجنون فورا” و”وضع حد لهجماتها”.

وقال الرئيس التركي إن “عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء (الجمعة) على غزة استهدفت مجددا نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية.. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فورا وتضع حدا لهجماتها”.

وكان الرئيس التركي قال في كلمة له قبل يومين إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء العنف في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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