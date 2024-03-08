بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي.. الدولار يتراجع

يتجه الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان.

ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بتخفيض الفائدة بحلول يونيو حزيران.

وقال باول إن البنك “ليس بعيدا” عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند أربعة بالمئة ومهد الطريق لخفضٍ في يونيو حزيران. ومع ذلك، ارتفع اليورو لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.

وارتفع اليورو مسجلا أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، مما أعاده لمنتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ عام. وارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الدولار خلال الأسبوع.

وصعد الين 1.5 بالمئة منذ مطلع الأسبوع في أفضل أداء بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول، بعدما ألمح صناع السياسات إلى مؤشرات إيجابية للأجور والأسعار بما يمهد الطريق لأول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما.

وتجاوز الين المتوسط الذي تحرك فيه على مدار 50 يوما وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة.

وقاد ضعف الدولار إلى ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.5 بالمئة و1.1 بالمئة خلال الأسبوع على التوالي. وارتفع الجنيه الإسترليني 1.2 بالمئة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 2024 عند 1.2820 دولار.

ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يناير كانون الثاني عند 0.6631 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أسبوع عند 0.6183 دولار.