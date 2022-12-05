ناقلات النفط تتكدس قبالة سواحل تركيا بعد تطبيق سقف سعر النفط الروسي

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الاثنين أن ناقلات النفط بدأت تتكدس قبالة سواحل تركيا بعد بدء تطبيق سقف الأسعار على الخام الروسي.

وقال التقرير إن أربعة رؤساء تنفيذيين في قطاع النفط قالوا، إن تركيا طالبت بإثبات جديد على وجود تغطية تأمينية كاملة لأي سفن تبحر في مضايقها في ضوء سقف أسعار النفط الروسي.

وبدأ تطبيق سقف عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا اليوم الاثنين 5\12\2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل وهو 60 دولارا أو أقل.