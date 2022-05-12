الجمعة 11 شوال 1443 ﻫ - 13 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تعرضها للنبي محمد.. وفاة طالبة نيجيرية بالضرب والحرق

منذ 10 دقائق
وفاة

وفاة

A A A
طباعة المقال

قال شاهدان إن طالبة نيجيرية تعرضت للضرب حتى الموت على أيدي زملائها الذين أضرموا النار فيها بعد اتهامها بنشر عبارات “تجديفية” على تطبيق واتساب.

وأُغلقت المدرسة الواقعة في ولاية سوكوتو في أقصى شمال غرب نيجيريا بعد الهجوم.

وقال متحدث باسم قيادة شرطة ولاية سوكوتو إنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم لصلتهم بقتل الطالبة، التي تم تعريفها باسم ديبورا صامويل.

وتنقسم نيجيريا إلى جنوب يغلب عليه المسيحيون وشمال يغلب عليه المسلمون. ووقوع مثل هذه الحوادث شيء نادر جدا.

وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه “هناك مجموعة على تطبيق واتساب يشارك فيها الطلاب. نشرت طالبة مسلمة مقالا إسلاميا، فانتقدت (الضحية) المنشور”.

وأضاف “سجلت مقطعا صوتيا يحتوي على تعليقات مسيئة لنبي الإسلام ونشرته في المجموعة، وكانت هذه الشرارة التي أشعلت كل شيء”.

وقال الشهود إن أمن المدرسة والشرطة حاولوا إنقاذ الفتاة لكن الطلاب تغلبوا عليهم.

وقالت سمية عثمان، وهي طالبة في السنة الثانية “أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الطلاب … ثم بدأت في إطلاق النار في الهواء لتفريق الطلاب، لكنهم قاوموا”.

وأضافت أن “الشرطة ضحت بالفتاة بعد أن بدأ الطلاب في إلقاء العصي والحجارة عليهم، ثم استخدم الطلاب العصي لضرب السيدة. وبعد ضربها أضرموا فيها النار”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
بايدن يحيي ذكرى وصول وفيات كورونا لـ”مليون حالة” في أمريكا
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"
جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لولاية ثانية
مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
وكالة الطاقة الدولية: سنسحب مزيدا من مخزون النفط إذا لزم الأمر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رصاص اسرائيلي يقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (فيديو)
وزير الداخلية بسام المولوي
تعديل توقيت اقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة
ميشال عون
عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء معيشة.. اليكم التعديلات