الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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بعد تعرضه لإطلاق نار.. عمران خان يرحب بعرض الحكومة

منذ ساعة واحدة
عمران خان

عمران خان

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عبر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأحد عن ترحيبه بعرض الحكومة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له يوم الخميس وأدى إلى إصابته في ساقه.

وأصيب خان في ساقه جراء إطلاق نار الخميس 3\11\2022، بينما كان يلوح لحشود من فوق حاوية محمولة على شاحنة يقود منها مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء هذا في تسجيل مصور مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مستشفى في مدينة لاهور شرق البلاد، حيث يتلقى خان العلاج بعد تعرضه لإطلاق نار خلال مسيرة احتجاجية قبل ثلاثة أيام، وأعلنت الحكومة أنها ستحقق في الحادث.

وذكر خان أن مسيرة أنصاره باتجاه العاصمة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والتي تعطلت جراء الهجوم، ستستأنَف الثلاثاء لكنه لن ينضم إليها شخصيا إذ لا يزال يتعافى من إصابته.

    المصدر :
  • رويترز

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