بعد تعرض قواعدها لهجمات متكررة.. إصابة 46 من القوات الأميركية في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عدد قواتها التي أصيبت بجروح خلال الشهر الماضي نتيجة للهجمات غير الصاروخية التي شنتها ميليشيات مسلحة على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، ارتفع الآن إلى 46 على الأقل، مع نقل اثنين من الجنود جواً إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا للمراقبة المتعلقة بإصابة في الرأس عقب إحدى الهجمات.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في بيان، أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مسلحة، الثلاثاء، في هجومين منفصلين فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت جماعة تسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” إنها استهدفت قاعدة الحرير العسكرية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق مطار أربيل.

وقال البيان إن النظام الدفاعي في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار دافع بنجاح ضد الطائرات بدون طيار. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، “فشلت معظم هذه الهجمات في الوصول إلى أهدافها، وذلك بفضل دفاعاتنا القوية”.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بملاحقة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة على ثلاث قواعد عسكرية في العراق تستضيف مستشاري التحالف الدولي، بما في ذلك قاعدة عين الأسد في غرب العراق، وقاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل.