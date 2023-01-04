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بعد تعرُّضه لهجوم.. النيران تشتعل في جامع الفاتح في فيينا

منذ 52 دقيقة
اشتعال النيران في مدخل جامع الفاتح

اشتعال النيران في مدخل جامع الفاتح

TRT عربي
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تعرّض جامع في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء إلى هجوم، حيث اشتعلت النيران في مدخل جامع الفاتح الواقع في منطقة أوتاكرينج، وفقًا لما نقلته TRT  الناطقة بالألمانية.

بدورها، فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة، إلا أن هُويَّة منفذ الهجوم لم تُحدَّد بعد.

من جانبه، قال أوميت فورال رئيس إحدى الجمعيات الإسلامية في النمسا، إن المسجد كان هدفًا للتخريب، وأضاف: “ننتظر توضيحات لما حدث”.

فيما أعرب السفير التركي في النمسا أوزان جيهون، عن أمله في استجلاء ملابسات الهجوم قريبًا، مؤكدًا في تغريدة أن السفارة تتابع الأوضاع من كثب.

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