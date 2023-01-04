بعد تعرُّضه لهجوم.. النيران تشتعل في جامع الفاتح في فيينا

تعرّض جامع في العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء إلى هجوم، حيث اشتعلت النيران في مدخل جامع الفاتح الواقع في منطقة أوتاكرينج، وفقًا لما نقلته TRT الناطقة بالألمانية.

بدورها، فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة، إلا أن هُويَّة منفذ الهجوم لم تُحدَّد بعد.

من جانبه، قال أوميت فورال رئيس إحدى الجمعيات الإسلامية في النمسا، إن المسجد كان هدفًا للتخريب، وأضاف: “ننتظر توضيحات لما حدث”.

.@TC_Viyana ve @TC_ViyanaBK konuyu takip etmekteler. @IGGiOE Başkanı Sayın @UemitVural ile irtibat halinde şu anda sürmekte olan ve olayı aydınlatacağını umduğumuz soruşturmanın sonucunu beklemekteyiz. https://t.co/chR4G7cJOI — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) January 2, 2023

فيما أعرب السفير التركي في النمسا أوزان جيهون، عن أمله في استجلاء ملابسات الهجوم قريبًا، مؤكدًا في تغريدة أن السفارة تتابع الأوضاع من كثب.