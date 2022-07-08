بعد تعرّضه لإطلاق نار.. وفاة رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي"

أعلن التلفزيون الياباني وفاة “شينزو آبي”، رئيس وزراء اليابان السابق، بعدما أطلق مسلّح النار عليه أثناء إلقائه خطابًا في مدينة نارا صباح الجمعة 8 تموز.

وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة.

في السياق، أفاد طبيب في مستشفى نارا الجامعي بأنّ “آبي” كان ينزف بشدة، قائلًا: “للأسف لم نستطع إنقاذه”.

وأشار الطبيب الى أنّ إصابة آبي كانت عميقة بما يكفي للوصول إلى قلبه، مؤكّدًا أنه لم يكن لدى آبي أي علامات حيوية عند وصوله للمستشفى.

وفي وقت سابق، لفتت هيئة الإذاعة والتلفزيون الى أن صوتًا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلًا مشتبها به في المكان.

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

وأظهرت صورة لوكالة كيودو “آبي” راقدًا على الأرض في الشارع ووجهه للأعلى ودماء على قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله وقام أحدهم بتدليك للقلب.

وذكر تلفزيون تي.بي.إس أن آبي أصيب في الجانب الأيسر من الصدر وأيضا في العنق على ما يبدو.

وبما يتعلق بالمشتبه به، أفادت وسائل إعلام بأنه بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.

واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة. ولا توجد معلومات عن دوافعه.

وتعليقًا على الحادثة، رأى رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” أنّ إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” تصرف لا يغتفر، واستنكره “بأقوى العبارات” بعد حدوثه خلال فعالية انتخابية.