بعد تعطل محطات وقود في طهران.. الجيش الإسرائيلي يتبنى!

محطة وقود في طهران - أ ف ب

تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، في وقت أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بإسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران تعطلت، دون أن يتضح السبب بعد.

ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة قراصنة إنترنت مرتبطة بإسرائيل تبنت الهجوم في قلب إيران.

وقالت إذاعة الجيش إن المجموعة نشر أدلة على تنفيذها الهجوم.

קבוצת ההאקרים המזוהה עם ישראל פרסמה כעת גם הוכחות לפעילותה: טבלאות ענק עם מידע על תחנות הדלק שהושבתו, פרטי מערכת התשלומים ומערכת ניהול תחנות הדלק בדקות האחרונות מתחילים להגיע דיווחים ראשוניים מהעיר טהראן על השבתת תחנות דלק. pic.twitter.com/rK63WQ8HnR — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) December 18, 2023

وشملت المعلومات تفاصيل أنظمة الدفع والإدارة في محطات الوقود.

وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.