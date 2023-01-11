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بعد تعطّل السفر في أميركا.. "حدث" يُثير "اضطرابًا شديدًا" في بريطانيا

منذ 22 ثانية
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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بعد ساعات من تعطل حركة الملاحة الجوية في سماء الولايات المتحدة بسبب عطل فني، أعلنت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها تواجه اضطرابًا شديدًا في خدمات الإرسال إلى الخارج، بسبب ما قالت إنه “حدث سيبراني”.

هذا ودعت هيئة البريد البريطانية الزبائن إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، وفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

أضافت: “بعض الزبائن يواجهون مشكلات إرجاء أو تشويش في شحنات جرى توجيهها إلى الخارج”.

في المقابل، أكد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.

وقالت الهيئة الحكومية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، وتعمل “مع خبراء خارجيين” و”تعتذر بصدق” لزبائنها عن الانقطاع في الخدمة.

لكنها لم توضح ماهية هذا الحدث السيبراني، أو ما إذا كان هجومًا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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