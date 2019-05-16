أخبار العالم

بعد تعليق التفاوض.. “التغيير”: سنواصل الاعتصام بالسودان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبرت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، أن تعليق المجلس العسكري التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية “مؤسف”.

وتعهدت القوى بمواصلة الاعتصام “بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد”.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى التغيير، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني.

وتابع: “شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري”.

المزيد من الأخبار

التحالف العربي يتعهد بملاحقة العناصر الإرهابية في كل اليمن

التحالف العربي: استهداف محطتي النفط جريمة حرب

وأضاف: “قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات والسكك الحديد.. وقررنا وقف التفاوض 72 ساعة”.

كما ناشد البرهان المواطنين حماية مكتسبات الثورة حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها.

وشدد على أن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الثورة، مؤكداً أن القوات ستواصل حماية الثورة وأمن الوطن والمواطنين.

كذلك دعا لعدم التحرش أو استفزاز قوات الجيش والدعم السريع.

 

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

عاهل البحرين: ندين الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات

أخبار العالم

ترمب يعلن “حالة الطوارئ” لحماية الشبكات من التجسس

أخبار العالم

خالد بن سلمان: الحوثي يضع المشنقة على الجهود السياسية

أخبار العالم

السودان.. رفع المتاريس ووقف التفاوض 72 ساعة

أخبار العالم

ظريف: ملتزمون بالاتفاق النووي.. وتصعيد واشنطن غير مقبول

أخبار العالم

رسالة سعودية إماراتية نرويجية لمجلس الأمن حول سفن الفجيرة