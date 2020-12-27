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بعد تعليق الرحلات الجوية.. السعودية تسمح للأجانب بمغادرة أراضيها

منذ 53 ثانية
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 9:00 مساءً
السعودية تسمح بسفر غير المواطنين وفق شروط

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوع

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وافقت هيئة الطيران المدني في السعودية مساء الأحد، على مغادرة غير السعوديين المملكة وذلك بعد أسبوع من تعليق الرحلات الجوية الدولية.

وجاء في بيان الهيئة أن الجهات المختصة سمحت لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج السعودية ابتداء من اليوم الأحد 27 ديسمبر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن السلطات في السعودية سمحت للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطيارة الهابطة في مطارات المملكة والبقاء داخلها لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول.

وقالت الهيئة إن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

وكانت السعودية قد أصدرت الأحد الماضي قرارا بغلق كل حدودها وعلقت الرحلات الجوية التجارية نتيجة مخاوف مرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة.

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