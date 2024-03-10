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بعد تعليق عضويتها.. المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ترفع العقوبات عن الغابون

منذ 6 دقائق
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اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا يوم أمس السبت على رفع العقوبات المفروضة على الغابون وإعادة دمجها في التكتل الإقليمي، وذلك بعد ستة أشهر من تعليق عضويتها عقب انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال وزير خارجية الغابون ريجيس أونانجا ندياي في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الدول الأعضاء اتخذت القرار خلال اجتماع في غينيا الاستوائية المجاورة.

ولم يصدر أي بيان عن التكتل، لكن وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو أكد في منشور على منصة إكس أنه تم التوصل إلى اتفاق على رفع العقوبات في الاجتماع الذي حضره.

وعلقت المجموعة عضوية الجابون ومشاركتها في جميع الأنشطة ذات الصلة بعد فترة وجيزة من انقلاب 30 أغسطس آب، وقالت إن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى عودة النظام الدستوري.

ولا يزال المجلس العسكري الذي أطاح ببونغو في السلطة لكنه قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يهدف إلى إجراء انتخابات في أغسطس آب 2025.

    المصدر :
  • رويترز

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