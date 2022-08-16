بعد تغيير مسارها.. سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" ترسو في سوريا

أكّد مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري الثلاثاء 16 آب.

وأبحرت السفينة “رازوني” التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس آب بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد عناء، لكنها لم تفرغ حمولتها في لبنان كما كان مخططًا. ولم يكن موقعها واضحًا في الأيام الأخيرة لأنها أبقت جهاز الإرسال والاستقبال مغلقًا.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية من شركة “بلانت لابس بي.بي.سي” السفينة في ميناء طرطوس صباح الثلاثاء. وأكد مصدر ملاحي أنها رست هناك، مشيرًا الى أنها ستفرغ على الأقل جزءًا من شحنتها من الذرة في سوريا.

وكانت الشحنة البالغ وزنها 26 ألف طن من الذرة متجهة في الأصل إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

غير أنّ المشتري الأصلي رفض الاستلام بسبب مخاوف تتعلق بالجودة، وأبحرت السفينة إلى تركيا، ورست في ميناء مرسين في 11 آب، وأفرغت جزءًا من الشحنة هناك.

وعندما أبحرت مرة أخرى في اليوم التالي، لم تشغل جهاز الإرسال والاستقبال.

وسبق أن اتهمت أوكرانيا سوريا باستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن من الحبوب قالت إنها نُهبت من مستودعات أوكرانية بعد الغزو الروسي في فبراير شباط. ونفت روسيا سرقة حبوب أوكرانية.

وكانت كييف قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في حزيران، بعد اعتراف سوريا باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الشرقيتين.