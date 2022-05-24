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بعد تقارير عن تعذيب الويغور.. ألمانيا تغيّر سياستها تجاه الصين

25 - مايو - 2022
العلمان الألماني والصيني

العلمان الألماني والصيني

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أوضح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك يوم الثلاثاء أن بلاده بصدد تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الصين وستعطي أولوية أكبر لقضايا حقوق الإنسان، بعد تقارير إعلامية جديدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي ويعيش فيها المنتمون لعرقية الويغور.

وتتهم الدول الغربية والجماعات الحقوقية سلطات شينجيانغ باحتجاز وتعذيب الويغور والأقليات الأخرى في المعسكرات. وتنفي بكين تلك الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها منشآت للتدريب المهني لمكافحة التطرف الديني.

بيانات ضخمة

وفي السياق، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومجلة دير شبيجل ومنصات إعلامية أخرى يوم الثلاثاء أن بحوزتها بيانات ضخمة كشفت تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن استخدام الصين لما يسمى بمعسكرات “إعادة التثقيف” والسجون الرسمية كنظامين منفصلين ولكن مرتبطين للاعتقال الجماعي للويغور.

وأشارت التقارير إلى بيانات تم الحصول عليها بعد اختراق خوادم أجهزة كمبيوتر تابعة للشرطة في المنطقة.

تقليل الإعتماد على الصين

وقال هابيك في بيان: “كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه بينما تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا، فإنه توجد مشكلات، منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف هابيك أن “ألمانيا تسعى لمزيد من التنويع وتقليل اعتمادها على الصين وستدرس جيدا الطلبات المقدمة من الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار في الصين لتكون بعيدة تماما عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل القسري في سلسلة التوريد”.

وقال: “على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا، ينبغي النظر عن كثب في الدعم الحكومي للمنافسين الصينيين الذين يرغبون في دخول السوق المحلية”.

    المصدر :
  • رويترز

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