بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي.. الدولار يرتفع

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 2 فبراير، مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات أظهرت أن أصحاب الأعمال أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، ما يقلل من فرصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية 353 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 180 ألفا، كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء بأن خفض سعر الفائدة في مارس آذار غير مرجح. واستفادت سندات الخزانة من ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة للاستثمار نتيجة تجدد المخاوف بشأن الوضع المالي للبنوك الإقليمية الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات إلى 103.73 في أحدث التعاملات من 103 قبل صدور تقرير الوظائف وبزيادة 0.67 بالمئة منذ بداية جلسة التداول.

وتراجع اليورو إلى 1.08065 دولار من نحو 1.08830 في وقت سابق. وارتفع الدولار إلى 147.86 ين من نحو 146.65 قبل صدور البيانات.