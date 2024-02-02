بعد تقطع السبل بالسفينة العالقة.. إبحار سفينة من استراليا تحمل عشرات الآلاف من الحيوانات

أبحرت سفينة تحمل عشرات الآلاف من الحيوانات من أستراليا متجهة إلى ميناء على البحر الأحمر في الأردن.

وجاء إبحار السفينة، بعد أن تقطعت السبل بسفينة تحمل 16 ألف رأس من الأغنام والبقر، عادت من البحر الأحمر بسبب خطر تعرضها لهجوم من الحوثيين في اليمن، بميناء أسترالي وسط موجة حارة اليوم الجمعة، طلبت الشركة المصدرة إنزال بعض الحيوانات على الأقل لتخضع لحجر صحي.

وهناك خطة احتياطية تقضي بإنزال الحيوانات في منطقة الخليج إذا لم تحصل السفينة على إذن لدخول الممر المائي.

وأصبح المرور من البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على السفن مما عطل حركة التجارة العالمية.

وأبحرت السفينة بهيجة من أستراليا في الخامس من يناير كانون الثاني متجهة إلى إسرائيل، وهي تحمل نحو 14 ألف رأس من الأغنام و‭‭2000‬‬ رأس من الماشية لكنها غيرت مسارها بسبب خطر تعرضها لهجوم من الحوثيين وتلقت تعليمات من الحكومة الأسترالية بالعودة. ووصلت إلى بيرث في ولاية أستراليا الغربية يوم الاثنين وسط موجة حارة.

وتنص قواعد الأمن البيولوجي أن الحيوانات لا يمكنها النزول من السفينة دون أن تخضع لحجر صحي. وقالت وزارة الزراعة الأسترالية إنها لا تزال تدرس طلبا تقدمت به الشركة المصدرة، وهي باسم ذباح الإسرائيلية، لإنزال بعض الحيوانات وإرجاع الباقي إلى البحر لخوض رحلة إلى إسرائيل حول رأس الرجاء الصالح تستغرق 33 يوما.

ويقول مسؤولون إن الحيوانات الموجودة على السفينة بهيجة في صحة جيدة، لكن بعض السياسيين ونشطاء حقوق الحيوان يرون أن معاناة هذه الحيوانات تمثل معاملة قاسية، وطالبوا الحكومة الأسترالية بتطبيق حظر مزمع على تصدير الأغنام الحية.

وفي الوقت ذاته، أبحرت السفينة جوان التي تحمل على متنها مواشي من أستراليا إلى ميناء العقبة الأردني أمس الخميس، وفقا لبيانات تتبع السفن على رفينيتيف ايكون.

وذكر جون هاسيل، رئيس رابطة زراعية في أستراليا، أن السفينة تحمل نحو 60 ألف حيوان، معظمها أو كلها من الأغنام.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية إنها وافقت على إبحار سفنية مع وجود “خطة احتياطية تشمل أنها لا يمكنها دخول البحر الأحمر ما لم تحصل على موافقة الإدارة (الوزارة) قبل 72 ساعة من دخولها البحر الأحمر”.

وأفاد مصدر مطلع بأنه إذا لم تتمكن السفينة من دخول البحر الأحمر، فسيتم تفريغ حمولتها في منطقة الخليج ونقل الحيوانات بالشاحنات برا إلى الأردن.