الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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بعد تكرار إحراق المصاحف.. تركيا تستدعي دبلوماسيَين دنماركي وهولندي

منذ 8 دقائق
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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استدعت وزارة الخارجية التركيّة القائم بالأعمال الدنماركي ودبلوماسيًا هولنديًا بخصوص وقائع إحراق نسخ من المصحف الشريف في بلديهما، وفق ما ذكرت قناة “تي آر تي” الإخبارية التركية.

يأتي ذلك بعد أن أحرق متطرفون مناهضون للإسلام أو دنسوا نسخًا من المصحف الشريف في الدنمارك والسويد في الأيام والأشهر المنصرمة، مما أثار غضب العالم الإسلامي ومطالبات لحكومتي دولتي الشمال الأوروبي بحظر مثل هذه الأعمال.

وأدانت تركيا مرارًا مثل هذه الاحتجاجات في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الوقائع التي حدثت في السويد.

مع الإشارة إلى أنّ السويد تنتظر موافقة أنقرة من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

 

    المصدر :
  • رويترز

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