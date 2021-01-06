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بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”… إصابة عضو بالكونغرس الأمريكي بكورونا

منذ ساعة واحدة
شركة فايزر

شركة فايزر

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اعلن كيفين برادي عضو مجلس النواب الأمريكي، عن الحزب الجمهوري، اصابته بفيروس كورونا، بعد تطعيمه بالجرعة الأولى من لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، في ديسمبر.

وأضاف برادي، في تغريدة على “تويتر”: “اليوم، أبلغني الطبيب في مجلس النواب بأن الاختبار أثبت إصابتي بمرض كوفيد-19، والآن أنا ملتزم بالحجر الصحي. قبل ذلك، وفقا للتوصيات، تلقيت جرعتي الأولى من لقاح شركة فايزر في 18 ديسمبر، وكانت نتيجة الاختبار سلبية في يوم رأس السنة الجديدة”. وأشار عضو الكونغرس، إلى أنه سيبدأ العلاج غدا.

في الوقت الراهن، تمت في الولايات المتحدة، الموافقة على استخدام لقاحات من شركتي “فايزر، وموديرنا”.

في السابق، ظهرت معطيات تدل على أنه حتى الجرعة المخفضة من اللقاح، يمكن أن تسبب مناعة مستدامة، ولكن لم يتم تأكيد هذه البيانات بعد.

وقبل ذلك، قال عالم المناعة الأمريكي منصف السلوي، إن السلطات الأمريكية تناقش إمكانية إعطاء بعض الأشخاص نصف جرعة من لقاح شركة “موديرنا”، لكي يشمل التطعيم عددا أكبر من السكان، لكن الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، نصحت بعدم تقليل جرعة اللقاح، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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