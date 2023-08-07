الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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بعد تلميحات لرفع الفائدة الأميركية.. الذهب ينخفض بفعل تراجع المعنويات

منذ 43 دقيقة
الذهب

الذهب

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعدما أشارت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1935.39 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1970.60 دولار للأوقية.

وقالت بومان إنها أيدت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط من التضخم، يزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، والتي قد تعطي ملمحًا عن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي من السياسية النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.32 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.37 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1247.81 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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