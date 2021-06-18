بعد تمديد التصويت لساعات.. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلن التلفزيون الإيراني منذ قليل إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مع تمديد التصويت لساعتين في بعض المراكز. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقله التلفزيون إن “مراكز الاقتراع ملزمة بقبول بطاقات الاقتراع ما دام هناك أشخاص” يريدون الإدلاء بأصواتهم.

وتعيش إيران على وقع انتخابات رئاسية غابت عنها أغلب صور المرشحين باستثناء مرشح المحافظين الأول إبراهيم رئيسي.

وجدير بالذكر أن معظم المرشحين اعتمدوا في حملاتهم الانتخابية على التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي علما أن معظم هذه التطبيقات محظورة في إيران.

ويتابع نحو 36% من المهتمين بالاستحقاق الرئاسي في إيران أخبار المرشحين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يعتمد 52% منهم على وسائل الإعلام الرسمية كمصدر للمعلومة، وفقاً لاستطلاعات الرأي الإيرانية.

يتوقع أن تعزز انتخابات إيران الرئاسية اليوم قبضة المحافظين على مفاصل هيئات الحكم، وبعد انسحاب ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي الإيراني، تقلصت المنافسة على أربعة أسماء.