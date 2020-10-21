بعد تهديدات بالانتقام للمدرس القتيل… مساجد تحت الحراسة

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في اغريدة عبر “تويتر” الأربعاء، انه طلب من السلطات المحلية وضع المساجد في مدينتي بوردو وبيزييه في جنوب غرب فرنسا تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات أو أعمال عنف.

وكتب الوزير يقول “مثل هذه الأعمال غير مقبولة على أرض الجمهورية”.

وذكرت إذاعة فرانس بلو على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن مسؤولي مسجد الرحمة في بيزييه رفعوا شكوى للشرطة بعد تلقيهم رسائل كراهية على فيسبوك منها دعوة لحرق المسجد.

وعرضت محطة الإذاعة رسالة على فيسبوك، حُذفت بعد ذلك، تدعو إلى تكريم المُدرس القتيل بحرق مسجد بيزييه.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس للبرلمان، الثلاثاء، إن فرنسا بحاجة إلى قانون لمكافحة تهديد حياة الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي

وتأتي التهديدات بعد أيام من قتل شاب شيشاني لمُدرس تاريخ فرنسي بقطع رأسه بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد على تلاميذه في مدرسة بشمال غربي باريس، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.

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