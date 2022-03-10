بعد تهديدات بوتن.. السويد تضاعف ميزانيتها الدفاعية

اعلنت السويد انها تنوي مضاعفة مصاريفها العسكرية في غضون الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعدما حذّرت موسكو من عواقب عسكرية في حال انضمت الى حلف الناتو.

في التفاصيل، كشفت رئيسة الوزراء “ماغدالينا اندرسون” الخميس ،ان الحكومة السويدية تريد زيادة ميزانيتها الدفاعية بحوالي 2% من حجم الناتج المحلي في اقرب وقت ممكن.

وفي مؤتمر صحافي، اشارت اندرسون الى ان قدرة السويد الدفاعية يجب ان تدعّم في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، قائلة: اليوم، نقدم مبادرة جديدة برسالة واضحة الى المواطنيين السويديين والى العالم حولنا، قدرة السويد الدفاعية يجب ان تكون مدعومة بشكل كبير”.

ويأتي هذا التحرك بعدما حذّرت موسكو من عواقب عسكرية، في حال قامت السويد او فنلندا، الدولتان الأقرب لروسيا، بالانضمام الى الحلف الاطلسي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفضت رئيسة الوزراء مطالبات المعارضة السويدية بالانضمام الى الناتو، قائلة ان اي طلب من هذا النوع الآن سيخلّ بأمن اوروبا.

يُذكر ان السويد في حالة سلام منذ عام ١٨١٤، وقد بنت سياستها الخارجية على مبدأ عدم المشاركة في أحلاف عسكرية، غير انها عقدت روابط قريبة من حلف الناتو في السنوات الأخيرة في ظل زيادة حدة التوترات مع روسيا في منطقة البلطيق.

في هذا الاطار، قالت رئيسة الوزراء للصحافيين انه لو ارادت السويد ان ترسل طلبا للانضمام الى الناتو في هذه المرحلة، فهذا من شأنه ان يضع هذه المنطقة من اوروبا في مزيد من التوترات.

وقد أظهر استفتاء قامت به احدى الصحف، ان ٥١% من السويديين يؤيدون دخول بلادهم الى الناتو، حيث ارتفعت النسبة من ٤٢% في استفتاء نُظّم بداية العام.