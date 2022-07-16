السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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بعد تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء مبنى في مطار سان فرانسيسكو الدولي

منذ 41 دقيقة
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تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أفادت الشرطة في تغريدة عبر “تويتر”.

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا “بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي”.

وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا.

ولم ترد شرطة سان فرانسيسكو حتى الآن على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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