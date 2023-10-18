بعد تهديد بوجود قنبلة.. سفارة أمريكا بالأرجنتين تقول إنها تعمل بشكل طبيعي

قالت السفارة الأمريكية في بوينس أيرس إنها تعمل بشكل طبيعي اليوم الأربعاء، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إن هناك عملية إخلاء بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأفاد موقعا كلارين ولا ناسيون الإلكترونيان الأرجنتينيان بإخلاء السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأرجنتين بعد تلقي تهديدين بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت التقارير بوجود فرق تعامل مع المفرقعات في المكان.

وذكرت صحيفة لا ناسيون أن السلطات قالت في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) إن أول عملية بحث عن قنبلة لم تسفر عن شيء.

وعند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) أبلغت السفارة الأمريكية عن “عدم وجود تهديدات موثوقة”.

وقال متحدث باسم السفارة “تمركزت قوات شرطة أرجنتينية إضافية مؤقتا خارج السفارة بسبب الأحداث العالمية”.

وجاء التهديدان وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس، ومع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء متعهدا بالتضامن معها في حربها على حركة حماس الفلسطينية.